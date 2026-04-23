Naira se sincera sobre la cancelación de su gira: "No me quedó más remedio"

Naira repasa su paso por Operación Triunfo, aclara las polémicas sobre la cancelación de su gira y su ausencia en los Juegos Olímpicos

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Naira, ganadora de 'Operación Triunfo 2023', se ha sentado en 'Ex. La vida después' para hablar con total sinceridad sobre su paso por el talent show y aclarar algunas de las polémicas que la han rodeado desde que salió de la academia.

La cantante quiso desmontar las dudas sobre la veracidad del concurso: "Todo es tal cual, las votaciones son tal cual y el ganador es tal cual. Gana la persona que más conecte con la gente, cuanta más gente te vota es porque esa gente ha conectado contigo”.

Uno de los temas más comentados fue la cancelación de su gira. Naira aclara que fue una decisión forzada: “La tuve que cancelar porque no me quedó más remedio. Yo no era partidaria de que se hiciera esa gira porque aún no tenía mi disco acabado ni mi proyecto definido”.

También habla de una situación que vivió dentro de Operación Triunfo con la que no se sintió cómoda. Se le propuso en el programa crear una canción para los Juegos Olímpicos, algo que ella sentía que debía tratarse fuera de cámaras: “Si digo que no delante de cámaras, van a decir ‘pero esta tía…’. No es que no quiera, es que no me representa”.

Naira: "Estoy viviendo mi sueño y eso no lo va a matar ni manchar nadie"

Naira explica que el día de la actuación del himno en París coincidía con una fecha muy especial para ella: “La orquesta donde yo trabajaba antes tocaba en mi pueblo, y me prometí que cuando saliera de OT, lo primero que iba a hacer era estar en esas fiestas viendo a la orquesta en la que he estado diez años”. Además, recalca que fue una decisión tomada sin que se les preguntara previamente y que generó algunos artículos críticos.

Por último , la cantante asegura que, pese a todo, se encuentra en un momento de crecimiento personal y profesional: “Poco a poco voy encontrando esa felicidad que tanto he luchado. Estoy viviendo mi sueño y eso no lo va a matar ni manchar nadie. Estoy luchando por silenciar el ruido y por vivir mi momento”.