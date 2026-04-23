Montoya habla de su parón televisivo: “Lo que me salvó fue mi familia”

Montoya explica el difícil momento personal que atravesó tras la exposición mediática

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José Carlos Montoya se ha abierto como nunca ante Ana Milán en 'Ex. La vida después', donde ha explicado el durísimo momento personal que atravesó tras su exposición mediática y que le obligó a hacer un parón y alejarse de los focos para priorizar su salud mental.

Durante la conversación, Montoya reconoció que llegó a tocar fondo y que fue su familia quien resultó clave para salir adelante: “Desde ese momento tomo cartas en el asunto y me pongo de la mano de psicólogos. Lo que realmente me ha salvado ha sido mi entorno familiar”.

El exconcursante explica que se encontraba completamente desmotivado y sin encontrarle sentido a nada, una situación que le sorprendía incluso a él mismo por su carácter alegre: “Estaba en un pozo. Era una persona tan positiva y me veía sin ilusión, sin sentido, incluso sabiendo que podía ser el verano en el que más dinero ganara en mi vida. Aun así, prioricé la salud”.

Montoya: "Me encanta una cámara, pero nunca me voy a inventar nada ni a jugar con ese tipo de cosas"

Tras un proceso de ayuda profesional y apoyo cercano, Montoya afirma que poco a poco está recuperando la luz que perdió: “Estamos en el camino de volver a brillar, de levantarte con una sonrisa y tener ganas de vivir”.

También quiso denunciar el daño que se le siguió haciendo en uno de los momentos más difíciles de su vida: “No todo vale. Yo respeto todas las profesiones y a todos los periodistas, pero si una relación tan viral te hace daño, no entiendo por qué se sigue jugando con eso, inventando cosas. Se me ha llegado a llamar maltratador y eso es muy fuerte”.

Por último, Montoya dejó claro que su visión de la televisión pasa por otros valores: “Yo concibo la televisión de otra manera. Me encanta una cámara, pero nunca me voy a inventar nada ni a jugar con ese tipo de cosas. Prefiero hacer las cosas bien y con honestidad”.