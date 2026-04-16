Andrea Levy recuerda el momento en el que empezó a consumir benzodiacepinas: “No podía permitirme parar”

Andrea Levy explica cómo el dolor crónico y la presión profesional la llevaron a normalizar el consumo de benzodiacepinas

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Andrea Levy ha recordado en 'Ex. La vida después' el momento en el que empezó a consumir benzodiacepinas.

“Tengo una enfermedad crónica que provoca mucho dolor, que es la fibromialgia, y a eso se sumó un momento profesional en el que había que estar arriba de la ola todo el rato. No podía permitirme parar porque estaba en el lugar en el que quería estar. Entonces ese dolor tenía que quedar apartado y la ansiedad que me provocaba fallar también tenía que quedar apartada”, confesaba la concejala del Ayuntamiento de Madrid.

Andrea Levy explica cómo comenzó a tomar benzodiacepinas: “Iba al médico y me decía: ‘¿Cómo no vas a estar estresada?’. Y yo admití que me lo merecía, que tenía que vivir con dolor, que tenía que vivir con ese estrés y que tenía que estar en esa zona de peligro. Empecé a tomar benzodiacepinas, que es lo que todos conocemos como Valium, lorazepam o Lexatin. Hubo un momento en el que un médico te puede recetar uno porque te sienta bien, pero tú necesitas más”.

Andrea Levy: "No es algo para normalizar ni para que te acompañe toda la vida"

También habla del momento en el que empezó a necesitarlas a diario: “Tenía que ir al cajón y tener ese momento de seguridad de saber que tenía un Lexatin. Eso lo necesitas porque, si no, no vas a poder. Nunca pensé que estuviera haciendo nada mal. En el caso de las benzodiacepinas estamos tan familiarizados con ellas que no las vemos como una sustancia peligrosa”.

Por último, explica lo normalizado que está su consumo: “La primera vez que me dijeron ‘tú eres adicta’, dije: ‘¿Adicta a qué? Si yo no bebo ni me drogo’. Si tienes un episodio trágico en tu vida es normal que, para ese trance, uses estos medicamentos, pero más de seis meses tomándolos eres adicto. No es algo para normalizar ni para que te acompañe toda la vida”.