El consejo de Jorge Berrocal a Montoya: “No hagas nunca nada que no te represente”

El exconcursante de Gran Hermano reflexiona sobre la fama, los parones profesionales y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo

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Jorge Berrocal, uno de los participantes más recordados de la primera edición de 'Gran Hermano', ha visitado 'Ex. La vida después', donde ha conversado con Ana Milán y José Carlos Montoya sobre cómo cambió su vida tras el reality y los aprendizajes que le dejó el paso del tiempo.

Montoya compara su situación actual con la que vivió Jorge años atrás. “Yo estoy en los comienzos y él lleva toda esa vida”, reflexiona antes de lanzarle una pregunta directa: “¿Tú hicistes ese parón como he hecho yo?”. La respuesta de Berrocal fue tan sincera como contundente: “Yo no tuve parón, a mí me echaron”.

Ante esa confesión, Montoya pone en valor la decisión que él mismo tomó de frenar tras su exposición mediática: “Al hacer el parón, a lo mejor he perdido dinero, pero he tenido ese tiempo de respiro”, explica, dejando claro que priorizó su bienestar personal por encima de lo económico.

Jorge Berrocal: "Por muy bien que te vaya, siempre tiene un punto final”

Lejos de cuestionar esa decisión, Jorge Berrocal felicita a Montoya por haber sabido parar a tiempo. “Te lo digo por experiencia, estate tranquilo, porque esto, por muy bien que te vaya, siempre tiene un punto final”, le advierte, recordándole la fugacidad de la fama televisiva.

Para terminar, Berrocal quiso darle un consejo clave basado en su propia trayectoria: “No hagas nunca nada que no te represente a ti mismo, por mucho dinero que te ofrezcan. El tiempo pasa muy rápido y no espera a nadie. Haz lo que tengas que hacer, hazlo bien, hazlo correcto, aunque sea muy difícil y te cueste más, y siempre con la cabeza bien alta”.