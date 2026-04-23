Carlos Maldonado desvela si dejaría que su hijo se presentara a un concurso: “Es difícil”

Carlos reflexiona sobre su experiencia en el talent show y la presión que supone participar

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Carlos Maldonado, ganador de 'MasterChef 3', se sienta en 'Ex. La vida después' para hablar sobre su experiencia tras participar en un talent show que marcó un antes y un después en su vida.

Durante la entrevista, el chef reflexiona sobre el impacto que tiene el concurso en quienes participan y sobre si permitiría que su hijo se presentara en el futuro. “Es difícil, tendría que tener muy claro que le va a condicionar”, afirma Maldonado. Una opinión que contrasta con la de Ana Milán, quien asegura que se negó rotundamente cuando su sobrino le planteó la posibilidad de presentarse al programa.

Carlos: "El que pierde dice que es un tongo y el que gana dice que es maravilloso"

Además, Carlos aborda las críticas habituales sobre un supuesto tongo dentro del concurso. “Hay gente que gana y gente que pierde. El que pierde dice que es un tongo y el que gana dice que es maravilloso”.

En cuanto a los rumores sobre trampas o ayudas durante las pruebas, el chef se muestra tajante: “En mi caso no me apagaron nunca el horno, a lo mejor me lo encendieron. No puede quedar nada al azar. Lógicamente habrá gente que lo haga mejor y gente que lo haga peor, pero en cierto modo todo tiene que funcionar para que el negocio siga funcionando 13 años después”.