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Mistery News

Una imagen que recuerda al "mundo del revés" de 'Stranger Things' impresiona a Carmen Porter e Iker Jiménez

Una imagen que recuerda al "mundo del revés" de 'Stranger Things' impresiona a Carmen Porter e Iker Jiménez Cuarto Milenio Temporada 21 Top Vídeos 823
Una imagen que recuerda al "mundo del revés" de 'Stranger Things' impresiona a Carmen Porter e Iker Jiménez. cuatro.com
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Una semana más, Carmen Porter presenta ‘Mystery news’, el espacio de ‘Cuarto milenio’ que analiza esas imágenes que han dado la vuelta al mundo y para las que no se encuentra explicación.

Una de ellas llega desde Kazajistán. Durante la noche, y en medio del barullo típico de una calle en una de sus ciudades, un hombre graba con su teléfono móvil algo que se parece, y mucho, a una imagen que muchos tienen en el subconsciente: el mundo del revés de la serie ‘Stranger Things’.

En la grabación se aprecia un misterioso objeto volador no identificado de grandes dimensiones sobrevolando su espacio aéreo. Para que quede constancia de que la imagen está en el cielo, el hombre graba los edificios a ambos lados y el suelo bajo sus pies, pero cuando dirige la cámara al cielo se ve perfectamente la extraña presencia: “Parece una estación orbital o una nave nodriza”.

Vuelve a ver las ‘Mystery news’ más impactantes

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