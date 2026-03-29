Cuarto Milenio 29 MAR 2026 - 23:00h.

Iker Jiménez estrena la sección 'El cómic de Cuarto Milenio' y recuerda un problema que tuvo en el pasado en el programa

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Iker Jiménez inicia un nuevo proyecto en ‘Cuarto Milenio’ que consiste en llevar a cabo un cómic animado y visual para el programa. Cuenta el conductor de ‘La nave del misterio’ que, allá por el año 2002, se encontraba investigando sobre el garrote vil y es cuando trae a su memoria una anécdota sobre este instrumento de ejecución.

“No pocos problemas me causó en esta cadena”, desvela Iker a la hora de hablar del garrote vil. Y es que Iker se empeñó en traer a ‘La nave del misterio’ un garrote vil. Era su sexto programa en Cuatro y alguien de la cadena, cuando descubrió sus intenciones se lo intentó impedir: “Vino alguien de la cadena y me dijo que imposible, que, en Cuatro, una cadena moderna, ágil, dinámica, urbanita, no podía aparecer yo con un garrote vil”.

Pero Iker Jiménez se plantó y dijo “o el garrote vil o me voy” porque estaba “absolutamente convencido de que tenía que hacer eso” y que no fue por vanidad ni soberbia, sino porque era necesario para contar lo que quería contar en el programa. Finalmente, como se pueden ver en las imágenes rescatadas por el propio programa, el garrote vi salió en pantalla.

El cómic de ‘Cuarto Milenio’

Iker Jiménez quiere contar, de una manera original, el final de una historia que tuvo lugar durante el año en el que murió Franco y que tiene que ver con las últimas ejecuciones del Franquismo. Para ello, tiene que hablar del El FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), una organización política y armada española creada en los años 70 para luchar contra la dictadura franquista. Este primer cómic llega bajo el título de ‘Verano 1975’.