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Sin duda, hay una realidad de los Toyoko Kids que todos desconocemos. Estos adolescentes pasan la mayor parte del tiempo en las calles de Kabukicho, (Tokio), junto al edificio Shinjuku Toho, huyendo de sus hogares debido a maltratos, problemas familiares o acoso, buscando comunidad y refugio. Pues bien, 'Fuera de cobertura' se encargará de desgranar todo el lado oculto de este fenómeno el próximo lunes, a las 23:00 horas, en Cuatro.

Y es que son muchos los que acuden hasta Tokio para verlos, debido a su filosofía de vida, los videos virales que han protagonizado en redes sociales y todo lo que arrastran detrás. Pero cuando profundizas en el tema te das cuenta de que todo no es lo que parece. Problemas mentales, organizaciones de crimen... todo esto y mucho más, en 'Fuera de cobertura', este lunes a las 23:00 horas, en Cuatro. ¿Te lo vas a perder?