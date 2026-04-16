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‘Cuarto Milenio’, en busca de los universos paralelos: el domingo a las 21:15 h

'Cuarto Milenio’, en busca de los universos paralelos: el domingo a las 21:15 h
Cuarto milenio. cuatro.com
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El próximo domingo 19 de abril, Iker Jiménez investiga a fondo en 'Cuarto Milenio' el fenómeno de los universos paralelos.

"Imaginad que cada esfera fuese un mundo paralelo. Este artilugio vale una fortuna, es un aparato científico. Les prometo que van a alucinar, entre otras cosas, con la historia del pionero de esta teoría", adelanta Iker Jiménez sobre el programa, en el que se desvelarán algunos de los grandes misterios y secretos de esta hipótesis.

¡No te lo pierdas! Este domingo a las 21:15 h, en Cuatro.

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