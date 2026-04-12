Cuarto Milenio 12 ABR 2026 - 22:20h.

La hibridación entre neandertales y homo sapiens ya está demostrada: el origen real de nuestro ADN

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En algún lugar de la península ibérica, hace 60.000 años, se produjo el reencuentro entre dos humanidades muy distintas: los neandertales y los homo sapiens. ‘Cuarto Milenio’ se adentra en un tema que no aparece en la arqueología ni en las cuevas, sino más bien en los laboratorios, en la genética, en el ADN.

Y es que reciente estudio muy sorprendente revela que quizás las mujeres homo sapiens se relacionaron íntimamente con los hombres neandertales, produciéndose así una hibridación entre dos humanidades muy distintas. Hablar de esto era antes una herejía, pero los investigadores españoles sabían que estos matrimonios del pasado se habían dado. Ahora, lo pueden probar.

Son muchas las preguntas que surgen: ¿Por qué ellas, las homo sapiens, elegían a los neandertales? ¿O por qué ellos las elegían a ellas? ¿Por qué el otro linaje, el de la mujer neandertal y el hombre homo sapiens murió? “Está en juego el ladrillo, la estructura de lo que usted y yo somos hoy”, reflexiona Iker Jiménez al respecto.

La extraña hibridación entre neandertales y homo sapiens

Para ahondar en este tema sobre las interacciones sexuales entre sapiens y neandertales que han esculpido nuestro ADN, Iker Jiménez cuenta con la presencia en ‘La nave del misterio’ de Manuel Martín-Loeches: “La ciencia dice que esta unión fue lo más común. De lo que hoy queda huella es que se cruzaron hombres neandertales con mujeres sapiens, y no al revés, y esto analizando el material genético y hay poca escapatoria”.

De esta unión surgió el humano moderno. Martín-Loeches nos explica cómo funciona el ADN y cómo este se transmite, a través de las células, entre madres e hijos para aclarar por qué “no hay ninguna mujer neandertal implicada” en este origen. ¿Y por qué se dio esta unión y no al revés? Hay distintas teorías al respecto (posibles raptos, rituales…), las cuales se analizan en el vídeo: “Lo más probable es que mujeres sapiens vivieran en grupos de neandertales”.

¿Qué porcentaje de ADN neandertal tenemos los humanos de la actualidad?

¿Y cuánto queda en nosotros de esta unión? “Si somos europeos, sí hay genes neandertales. Se estima que entre un uno y un tres por ciento, cada persona portamos y hasta un cuatro por ciento”. Que portemos estos genes hace que tengamos ciertas ventajas físicas como la mejora del sistema inmune (inmunidad innata y adaptativa), la absorción de vitamina D, y la resistencia al frío y metabolismo de grasas.