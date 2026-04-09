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Durante su entrevista con Blas Cantó, Ana Milán ha desvelado que un actor "que siempre ha hablado abiertamente de su sexualidad y de lo que significa salir del armario" ha cancelado su participación como invitado en 'Ex. La vida después' en el último momento.

"Es alguien más joven que tú y, por supuesto, más joven que yo y, sin embargo, ha tenido un ataque de miedo, ¿no es increíble?", le ha preguntado la presentadora al cantante que formó parte de Auryn, que ha reflexionado: "No sabría decirte lo que pasa en la cabeza de cada persona, que es un mundo y pasan muchas cosas dentro que, a lo mejor, llevas muy bien durante una etapa de tu vida y llega otra en la que se oscurece todo".

"No es lo mismo hablar desde la libertad cuando tú quieres, que pones tú los tiempos de cuando te apetece y te da la gana, a sentarte de frente con alguien que sabes que te va a hablar de ciertas cosas", añadía el que fuera representante de España en Eurovisión en 2021 con 'Voy a quedarme'.

Tras reflexionar con Ana Milán sobre el motivo de la cancelación de la entrevista de este invitado, Blas Cantó se ha lanzado a cantar uno de sus temas y se lo ha dedicado, por petición de la presentadora, a él. "Para que sepa que existen sitios seguros, que este hubiese sido un buen sitio seguro, pero que entendemos perfectamente que a veces los miedos nos dominan", ha comentado la comunicadora.