Cuarto Milenio 01 ABR 2026 - 02:11h.

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El próximo domingo 5 de abril a las 21:15 horas, 'Cuarto Milenio' ofrecerá una entrega muy especial en la que se adentrará en uno de los templos más fascinantes y enigmáticos del mundo: la Sagrada Familia de Barcelona. El programa, dirigido por Iker Jiménez, promete descubrir aspectos nunca antes vistos del icónico monumento.

A través de imágenes exclusivas y un enfoque único, el espacio contará con la participación del escritor Javier Sierra para analizar el profundo simbolismo que envuelve cada rincón del templo. La reciente culminación de la cruz central, 144 años después de la colocación de la primera piedra, será uno de los ejes principales del programa.

El equipo se adentrará en el interior de la basílica para explorar su mapa simbólico, sagrado y esotérico, desentrañando los mensajes ocultos que Antoni Gaudí plasmó en su obra. Una cita imprescindible para los amantes del misterio y la historia que podrán disfrutar de este viaje único en Cuatro.