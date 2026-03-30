Cuarto Milenio 30 MAR 2026 - 00:15h.

Iker Jiménez reflexiona sobre el entrenamiento para las críticas en 'El Cierre' de esta semana

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Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana confesando ciertas fricciones que se producen con sus amistades cuando habla de las críticas que recibe. El conductor de ‘La nave del misterio’ dice no hacerle mucho caso a las mismas y que, por lo general, suelen ser buenas. Pero hay de todo.

“Muchas veces le damos más importancia al elemento crítico que al de la alabanza o el apoyo. Tiene que ver con nuestro ego, que todos lo tenemos. A veces tratamos de convencer de que somos maravillosos y eso es el mayor absurdo de todos los tiempos porque es imposible y, además, la gente tiene derecho a pensar lo que quiera”, es parte de la reflexión de Iker.

“Me he dado cuenta, en los últimos tiempos, cómo afecta eso a personas que no han tenido la fortuna de tener la crítica de su lado. Cuando tu vida ha sido fácil y exitosa y te enfrentas a que hablen de ti, el shock es grande si no has tenido un entrenamiento” y es justamente de lo que quiere hablar Iker Jiménez en este comentario final, del entrenamiento para amplificar la coraza.

Cuenta Iker que tenemos un impulso de querer tener siempre la razón e intentar convencer a los demás de eso, pero él mismo aprendió que eso no funciona así. “Siempre supe que los temas que me gustan no iban a gustar a mucha gente, me he encontrado muchas respuestas negativas. Las trabas que me he encontrado han sido un entrenamiento importante que otros no han tenido”, considera Iker. El análisis completo, en el vídeo.