Cuarto Milenio 30 MAR 2026 - 00:05h.

Hablan los testigos de avistamientos de OVNIS acuáticos en Tenerife.

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Iker Jiménez recuerda que, desde bien pequeño, ya escuchó relatos de pescadores hablando de la salida y entrada de pequeños objetos del mar, de submarinos no identificados. ¿Ya no hay tantos testimonios como entonces o se tapan más? Pablo Villarubia recopila una tanda de historias que tienen lugar en un punto concreto del país donde esto no se ha olvidado, con los OVNIS acuáticos.

Viajamos hasta el norte de la isla de Tenerife, concretamente hasta el municipio de San Cristóbal de la Laguna, donde se encuentra la punta del Hidalgo, unos acantilados de origen volcánico que se sumergen abruptamente en el mar. En este escenario agreste y grandioso, se extienden algunas playas desde donde se han observado extraños fenómenos que evocan manifestaciones acuáticas y celestes que podrían remontar al pasado ancestral de los pueblos nativos de Las Canarias.

Los testimonios reales de avistamientos de OVNIS acuáticos

Nos hablan de historias de brujas, de aparecidos y de leyendas que hablan de lo insólito. también se hablan de luminarias que aparecen en ciertos puntos donde hay un pasado relacionado con creencias ancestrales. Escuchamos varios testimonios reales de personas que aseguran haber avistado extraños objetos en el mar, que dan detalles de lo que vieron y el punto exacto en el que lo vieron.