Cuarto Milenio 29 MAR 2026 - 23:45h.

El Caso Reace (1972) fue un sonado escándalo de corrupción y desaparición de más de 4 millones de kilos de aceite de oliva en Vigo

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Iker Jiménez nos trae un caso de principios de los años 70 que tiene que ver con el aceite, muchas implicaciones y muchas muertes. Para ver todos los detalles, ‘Cuarto Milenio’ graba un reportaje de la mano de Paco Pérez Caballero y Natalia Monje en el que ahonda sobre la desaparición en los depósitos de Reace en Redondela de 4.000 toneladas de aceite pertenecientes a la comisaría de abastecimiento y transportes.

Este hecho moviliza a la Policía, que no puede evitar una serie de muertes. En el 72, se descubrió que alguien sacaba el aceite cuando estaba más caro y lo vendía y después lo reponía cuando bajaban los precios, obteniendo enormes beneficios. Esto se mantuvo durante unos seis años, hasta que sucedió algo: se empezó a dejar de reponer lo que se vendía anteriormente.

Las muertes vinculadas al caso Reace

En marzo de 1972 fue cuando el gerente denunció lo que estaba sucediendo y cuando empezó un caso que, en su momento, fue muy escandaloso y que dio pie a un reguero de muerte. Hasta siete personas, vinculadas con el caso, fallecieron, algunas de ellas, de forma muy violenta. Nadie fue juzgado por estas muertes porque no se quiso que se vinculara con el ‘caso Reace’.

Un taxista asesinado en Vigo tras un supuesto robo, el hallazgo sin vida del gerente de Reace, José María Romero, junto a su mujer y su hija (se dijo que era un crimen pasional y hubo una extraña carta de confesión por su parte), la muerte del presidente de Reace, Isidro Suárez, en la ducha de cárcel por intoxicación por monóxido de carbono… son algunas de las curiosas muertes que rodearon este caso. El resto del análisis, en el vídeo.

Nicolás, el hermano de Franco, ¿implicado en el caso?

Nicolás Franco, hermano del dictador, era miembro del consejo de administración de la empresa y cada vez que se preguntaba por él en el juicio, Mariano Rajoy (el padre del expresidente del Gobierno) declaraba la pregunta improcedente. Los expertos sostienen que la mayor preocupación de entonces era liberar de toda responsabilidad a Nicolás Franco y por eso nunca se terminó de alcanzar la verdad. No se aclararon las muertes, quién vendía el aceite ni a dónde iba a parar, todo se fue tapando.