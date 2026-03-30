Especial ‘First Dates’ con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

First Dates 30 MAR 2026 - 18:28h.

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‘First Dates’ se une mañana martes a esta celebración con una edición especial en la que dos de sus citas estarán protagonizadas por personas dentro del espectro autista para poner en valor su forma de sentir el amor, comunicarse, relacionarse y mostrar que el autoconocimiento, el respeto y la empatía son claves a la hora de conectar con los demás.

A la velada se sumará la actuación musical de Johann Sebastian Salvatori, reconocido barítono con autismo, que aportará su talento sobre el escenario del restaurante y una nueva mirada a la diversidad desde el arte. ¡No te lo pierdas en Telecinco!