El estreno de la nueva temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen': muy pronto, en Cuatro
Cuatro estrena próximamente la nueva temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen'
Vuelve a ver la primera temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen', en Mediaset Infinity
Vuelve 'En guardia: Mujeres contra el crimen' a Cuatro con su nueva temporada, muy pronto. Un programa que recopila los crímenes que más conmocionaron a la sociedad y todas las claves examinadas por la Guardia Civil.