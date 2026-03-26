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El estreno de la nueva temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen': muy pronto, en Cuatro

El estreno de la nueva temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen': muy pronto, en Cuatro
Vuelve 'En guardia: Mujeres contra el crimen'. Cuatro
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Vuelve 'En guardia: Mujeres contra el crimen' a Cuatro con su nueva temporada, muy pronto. Un programa que recopila los crímenes que más conmocionaron a la sociedad y todas las claves examinadas por la Guardia Civil.

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