Cuatro estrena próximamente la nueva temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen'

Vuelve a ver la primera temporada de 'En guardia: Mujeres contra el crimen', en Mediaset Infinity

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Vuelve 'En guardia: Mujeres contra el crimen' a Cuatro con su nueva temporada, muy pronto. Un programa que recopila los crímenes que más conmocionaron a la sociedad y todas las claves examinadas por la Guardia Civil.