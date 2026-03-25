Clara Olivo 25 MAR 2026 - 07:00h.

El restaurante más famoso de la televisión celebra su décimo aniversario y los rostros más conocidos analizan si el exceso de pantallas y redes sociales están acabando con el romanticismo tradicional y las citas cara a cara

'First Dates' cumple 10 años de amor y diversidad: Carlos Sobera y su equipo revelan su mayor aprendizaje

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El tiempo pasa muy rápido y parece que fue hace poco que 'First Dates' abrió sus puertas por primera vez, pero este 25 de marzo este formato estrella celebra por todo lo alto su esperado especial décimo aniversario que podrá verse esta noche en Telecinco. Diez años ininterrumpidos de flechazos, calabazas y, sobre todo, mucho amor, pero, el panorama sentimental ha cambiado drásticamente desde sus inicios.

Hoy en día nos enfrentamos a una auténtica crisis de vínculos con el auge del teletrabajo, que nos aísla en casa, sumado a las redes sociales y las aplicaciones de citas, ha provocado que el cara a cara y el contacto físico pasen a un segundo plato. Ante esta digitalización de los sentimientos, hemos preguntado a los rostros más queridos del programa si creen que esta frialdad emocional tiene solución.

La batalla entre lo digital y lo analógico

Para el gran maestro de ceremonias, Carlos Sobera, la respuesta es clara, reconoce que buscar pareja a través de las pantallas es una opción válida y actual, pero advierte de sus grandes carencias. Según su experiencia observando a miles de comensales, no hay absolutamente nada que pueda sustituir el contacto visual y corporal. Sobera tiene claro que la gente necesita "compañía real, no virtual", y que, tarde o temprano, todos los que navegan por el amor digital acaban necesitando volver a lo analógico.

En esa misma línea se pronuncian las gemelas Zapata, Marisa y Cristina, que defienden que las aplicaciones pueden ser una buena herramienta inicial si se usan con cabeza, pero recalcan que el amor verdadero exige dar un paso al frente. Para ellas la clave es clara: "Hay que materializarlo, verse en persona, mirarse a los ojos, tocarse y olerse".

Optimismo y la vuelta al romanticismo tradicional

Pero, ¿hay esperanza para los románticos? Lidia Santos expresa que la situación actual es verdaderamente complicada, algo que ella misma está experimentando al estar soltera. Sin embargo, no pierde la ilusión y lanza un mensaje a no perder la esencia de ese "amor antiguo" y romántico de la época de nuestros padres, confiando en que, si uno mantiene esos valores, acabará encontrando a alguien que vibre igual.

Por su parte, Matías Roure pone el broche de oro aportando positividad, y fiel a su estilo, tiene fe ciega en que esta crisis de la desconexión es totalmente reversible. Eso sí, nos deja un importante recordatorio: para cambiar el mundo y volver a conectar de verdad con los demás, "el primer paso siempre debe empezar por uno mismo". ¡Dale play al vídeo!