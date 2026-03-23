Cuarto Milenio 23 MAR 2026 - 00:10h.

Compartir







El Banco Central Europeo ha impulsado una moneda digital con la que pretenden complementar el efectivo de la zona euro, es el denominado euro digital. Hoy en día muchísimos pagos se hacen con tarjeta o a través del teléfono móvil, pero en realidad ese dinero que se utiliza para los pagos es dinero “normal” que sigue estando en nuestra cuenta bancaria y que no igual que al euro digital del que se habla.

El euro digital es más bien una forma de dinero público respaldado por el BCE y que funcionará tanto online como offline. Su llegada no cambiaría tanto la forma en la que los ciudadanos envían dinero o hacen algunas gestiones del día a día, ya que permitiría pagar en tiendas, comprar por internet o enviar dinero a otras personas.

La diferencia principal por tanto de esta nueva moneda es que no estaría en un banco comercial, si no que sería emitido directamente por el Banco Central Europeo.

Se prevé que el lanzamiento de esta nueva moneda se haga en el año 2029 tras una fase de preparación que se ha iniciado en 2025 con las pruebas piloto que ya están en funcionamiento. Se prevé, además, que en el año 2027 se lance un piloto técnico en toda la zona euro.

Beneficios y “peligros” del euro digital

Marc Vidal, analista económico, ha explicado en ‘Cuarto milenio’ las ventajas de este nuevo sistema monetario, pero también los peligros a los que nos enfrentamos si este sistema acaba imponiéndose de manera única:

“Van a poner en marcha algo que tiene una serie de cosas buenas, pero que también tiene una serie de inconvenientes graves, sobre todo con respecto a la libertad individual, el derecho al anonimato, que es parte de la privacidad. Esto parece ser que podría estar en juego en el ámbito económico (…) Quieren además que sea un contrapunto a las monedas digitales descentralizadas, estamos hablando principalmente de las Bitcoin, con las que tendrían una pelea de tú a tú”.