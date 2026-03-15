Cuarto Milenio 15 MAR 2026 - 22:40h.

El inspector de Policía José Pedro Cuadrado Mora da detalles de la actuación policial ante actuaciones satánicas

Sonambulismo asesino: los casos reales de personas que cometieron un crimen mientras dormían

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José Pedro Cuadrado Mora, inspector de la Policía Nacional en Cádiz y jefe de la especialidad TEDAX-NRBQ (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química), llevó a cabo un estudio sobre la gestión de riesgos delictivos y de seguridad al cual tituló ‘Satanismos y actuación policial’. Impresionado por sus revelaciones en esta tesis, Iker Jiménez lo invita a ‘Cuarto Milenio’ para que nos de más detalles.

Sin duda alguna, José Pedro se ha metido de lleno en un tema tabú “para crear conocimiento”: “El satanismo ateo es una anticultura a lo que es la tradición cristiana que se materializa en diferentes aspectos de nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que se oponen y practican lo que se denomina el satanismo ateo, que es desvirtuar la legitimidad del poder cristiano a través de símbolos”.

José Pedro nos habla de los sigilos, los símbolos gráficos que se utilizan en prácticas mágicas o rituales para representar o nombrar a los demonios, según sus creencias satánicas y diferencia entre el satanismo “serio” del satanismo ácido (el que hacen algunos chavales para llamar la atención e ir contra lo sagrado).

Además, este inspector de Policía trae consigo a ‘La nave del misterio’ una imagen de una pintada realizada en la iglesia de Las Salinas (Almería) para analizarla y para profundizar en las misas negras y los aquelarres. Por otro lado, advierte que los brujos y los chamanes siguen realizando rituales de brujería satánica:

“Hay uno que, si me preguntas en la actualidad que cuál es el más difundido, es el ritual de amarre. Lo que la gente no sabe es que, cuando se hace el ritual, con toda la parafernalia, delante del que lo encarga, se coge a un animal y se le saca el corazón”, detalla José Pedro.

"Ser satanista en España no está prohibido"

Para rematar, José Pedro nos ha dejado con una impactante revelación: “Ser satanista en España no está prohibido. Te protegen los mismos derechos que cualquier otra religión, aunque la ciudadanía no es consciente de eso. Nuestro ordenamiento jurídico castiga los hechos, no castiga las ideas”. El análisis completo, en el vídeo.