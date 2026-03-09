Cuarto Milenio 09 MAR 2026 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona sobre las nuevas formas de comunicación en redes sociales

Iker Jiménez comenta en el ‘Cierre’ de esta semana que lleva un tiempo siguiendo de cerca el fenómeno de los youtubers e influencers con la intención de fijarse “quién expresaba bien las cosas”. Y es que siempre ha habido cierta crispación por el hecho de que estas personas ganasen más dinero que los que se dedicaban a la comunicación.

“A mi entender, Carmen y yo comprendimos que ahí había una fuente de investigación, de información, una nueva forma de hacer las cosas. Yo, si don doce años, hubiera tenido la posibilidad de hacer YouTube, lo hubiese hecho”, es parte de la reflexión de Iker sobre el acceso a internet de las distintas generaciones.

Iker Jiménez reflexiona sobre las nuevas formas de comunicación

Sobre esto profundiza Iker, sobre el crecimiento exponencial que ha habido tras la pandemia: “Hay como un síndrome, no lo digo como critica porque yo también formo parte de eso en algunas ocasiones, de lo que es este tipo de información, que cada vez tiene más importancia e influye en más personas y se difunde de manera más rápida”.

“Es verdad que veo a colegas que me sorprende mucho la deriva y he intentado analizarlo y creado dos leyes que para mí se cumplen y que son peligrosas, dos grandes raíces que atraviesan la comunicación pero que en Internet es diferente: la ansiedad que provoca el resultado inmediato de una acción y lo que generan esos likes a nivel cerebral. Muchas veces, el contenido que genera más polémica es el que más audiencia da”.

Esta ansiedad hace que se vaya de una polémica a otra, según ha podido reflexión Iker: “Es muy atrayente. La ansiedad por la audiencia es muy peligrosa”, considera el conductor de ‘La nave del misterio’. Su reflexión completa, en el vídeo.