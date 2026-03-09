El testimonio OVNI que ha permanecido oculto 17 años: "Vio a un humanoide descender de la nave"

Cuarto Milenio 09 MAR 2026 - 00:15h.

José Antonio Caravaca ha traído hasta ‘Cuarto milenio’ el testimonio de una mujer malagueña que tuvo un encuentro con lo desconocido

José Antonio Caravaca ha regresado a la nave del misterio para compartir con la audiencia del programa el caso de Carmen, una mujer de Málaga que vivió un extraño fenómeno y que no se había atrevido a contar en 17 años.

La testigo principal de este nuevo caso de Caravaca fue Carmen, madre de un niño pequeño y residente en un segundo piso de un bloque de edificios del casco urbano de Málaga.

El OVNI que aterrizó en pleno casco antiguo de Málaga

Era una noche cualquiera que transcurría con normalidad hasta que un silbido suave la despertó de madrugada. Carmen, estupefacta, vio un objeto circular de apariencia metálica tras una extraña luz que entraba por la ventana:

“Carmen primero escuchó el zumbido, después vio la luz que entraba por la ventana y que parecía llamarla y por último divisó el extraño objeto flotando a escasos metros del suelo”.

Caravaca explica en ‘Cuarto milenio’ que el objeto, sin emitir sonido alguno, empezó a abrir lo que parecía ser una compuerta de la que un humanoide descendió a través de una rampa: “El ser, que medía más o menos dos metros de altura, no llegó a pisar el asfalto, cuando Carmen le estaba mirando absorta el humanoide desapareció de repente, la testigo me cuenta que todo desaparece en un parpadeo”.