Ritos macabros en el cine: las películas que pudieron "inspirar" a poderosos como Jeffrey Epstein

Cuarto Milenio 15 FEB 2026 - 23:50h.

David Felipe Arranz trae hasta 'Cuarto milenio' películas que tratan sobre rituales, sectas y abusos que recuerdan a los episodios de Epstein y otros magnates

Vida y obra de Däniken, el precursor del "paleocontacto" que compartió charlas y vinos con Enrique de Vicente: "Fui su agente de prensa"

En muchísimas ocasiones la realidad supera la ficción pero, ¿qué ocurre cuando es la ficción la que sirve de inspiración para los hechos reales? Eso precisamente es lo que trae hasta la nave del misterio David Felipe Arranz, nuestro experto en cine que sabe como nadie analizar los misterios y caras B de los filmes.

En esta ocasión, Arranz rescata cintas que podrían haber servido de inspiración a terribles casos como el que en la actualidad está en boca de todos: las perversiones de Jeffrey Epstein.

"A medida que iban avanzando las investigaciones del caso Epstein, los paralelismos con largometrajes de hace bastante tiempo me llevaron a pensar que había cineastas que habían investigado el asunto por su cuenta, que habían incluso hecho algunos hallazgos muy interesantes y que en vez de comunicarlo de una manera de denuncia, lo habían transformado en películas. Encontré unos cuantos títulos que son verdaderamente inquietantes y anticipadores".

Películas "anticipadoras" del horror

Es el caso de la película de Stanley Kubrick llamada 'Eyes Wide Shut', un film que relata la experiencia de un matrimonio, especialmente de él, en una especie de secta de ritos orgiásticos de élite con una serie de factores que van a coincidir bastantes con casos como el de Epstein.

El protagonista lleva a cabo una serie de rituales que recuerdan, y mucho, a casos de los que todo el mundo habla hoy en día. Pero esta no es la única cinta en la que David Felipe Arranz reconoce lo que él denomina "anticipadores": 'Parpadea dos veces' es otro de los largometrajes que impactó a nuestro experto en cine´.