Cuarto Milenio 09 FEB 2026 - 00:23h.

Enrique de Vicente y Javier Sierra cuentan en 'Cuarto milenio' sus experiencias con el recientemente fallecido Erich Anton Paul von Däniken

Däniken fue el precursor de ideas que presentaban muchos de los misterios de nuestro planeta como vestigios arqueológicos de visitantes extraterrestres

Compartir







Erich Anton Paul von Däniken nació en 1935 en Berna, Suiza, y fue sin duda uno de los grandes escritores del siglo XX además del precursor de la idea que habla de una supuesta especie extraterrestre como creadora de los grandes monumentos del planeta Tierra.

¿Y si hubiéramos sido visitados por astronautas de otros mundos? ¿Y si esos astronautas de otro mundo fueron los artífices de mutar a los seres prehistóricos y transformarlos en el conocido sapiens? Esta es solo una de las extrañas ideas para su época que Däniken puso sobre la mesa y que le llevaron a convertirse irremediablemente en récord de ventas.

Su libro 'Recuerdos del futuro' (1968) se convirtió rápido en un best-seller no sin la polémica que irremediablemente le acompañaba con cada una de sus reflexiones. Y es que Von Däniken fue una de las principales figuras responsables de popularizar las hipótesis del "paleocontacto". Para muchos de sus colegas científicos, las ideas expuestas en sus trabajos están más cerca de la pseudociencia y de la pseudohistoria que de teorías respetables.

Pero Däniken, lejos de sentirse intimidado por las críticas, continuó presentando muchos de los misterios de nuestro planeta como vestigios arqueológicos de visitantes extraterrestres.

Enrique de Vicente fue agente de prensa del gran Däniken

Enrique de Vicente conoció a Däniken cuando, durante años, trabajó como su agente de prensa. El colaborador de 'Cuarto milenio' ha compartido con la audiencia del programa cómo fueron sus encuentros con uno de los escritores más denostados en el mundo de la ciencia, pero que conseguía que sus obras se leyeran en muchísimos hogares:

"El Däniken humano era un tipo muy divertido, muy singular en muchos sentidos, que antes de cada presentación o conferencia solo bebía Coca cola, pero por la noche se apretaba los mejores vinos, vinos que yo caté con él. Era muy generoso, él una y otra vez me incitó a que escribiera libros que yo tenía en mente, pero que no me atrevía a sacar, él quería presentarme a sus editores para que yo triunfara".

Javier Sierra, fan de Däniken cuando era solo un niño

Pero no solo Enrique de Vicente admiraba a Däniken, Javier Sierra, cuando apenas tenía 9 años, leyó por primera vez a ese escritor suizo que interpretaba la Biblia de una manera totalmente revolucionaria para la época:

"Empecé a deducir por mi cuenta que a lo mejor la Biblia era un gran libro sobre extraterrestres, me llevé unas cuantas collejas por parte del cura de mi parroquia por preguntar sobre aquello".

Sierra, que ya comenzaba a interesarse especialmente por los temas del misterio, decidió escribir a ese misterioso escritor. Lo que no esperaba es que el secretario de Däniken le contestaría enviándole una extraña foto dedicada: "La guardé durante años como mi mayor tesoro".