Luces y sombras de Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, en 'Cuarto Milenio'

Iker Jiménez cuenta con Luis Enrique García Muñoz (vicerrector de Investigación y Transferencia en la Universidad Carlos III de Madrid) para abordar la cara oculta, cuántica, de Charles Darwin. Cuenta Enrique que Darwin, que venía de una familia pudiente de médicos y que fundó un club de glotonería para probar animales exóticos como halcones o ratas.

“Es un personaje peculiar. Ya desde niño era un coleccionista habido: monedas, billetes… pero su pasión, por la que lo dejó todo, fueron los escarabajos”, relata el experto. De hecho, detalla que, un día siendo niño, cogió un escarabajo y, al querer coger otro, se metió el primero en la boca. El insecto emitió unos fluidos que casi lo envenena.

Estaba muy influenciado por su padre, le admiraba y lo odiaba, y su madre murió siendo él muy joven. Era un hombre de contradicciones y, de hecho, era cazador. Además, cuenta Enrique que Darwin “era un hombre con suerte” y que se embarcó durante cinco años. Durante este tiempo, tuvo dos episodios emocionales muy importantes.

El trágico episodio que le hizo a Darwin dejar de creer en Dios

Tras observar la flora y fauna durante este viaje, menciona por primera vez la evolución y se convierte en toda una eminencia del naturalismo. Sus recursos económicos le permitieron seguir investigando. Poco después, se casó con su prima Emma Darwin y una de sus hijas murió siendo una niña.

Tuvo una grave crisis personal, sufrió depresión y se sometía a electroshock. La muerte de su hija supuso un antes y un después en su vida. Escribió una carta a Dios pidiéndole que la salvara, pero como esto no sucedió, dejó de creer en él y de practicar la religión. Esto fue lo que le impulsó a escribir ‘El origen de las especies’. El análisis completo, en el vídeo.