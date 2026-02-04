Proyecto Sistiaga 04 FEB 2026 - 16:14h.

'Proyecto Sistiaga: Latin Queen' el próximo lunes a las 23.00 horas, en Cuatro

Compartir







"Su sentido de existir es únicamente que hay una banda rival con la que tiene que disputar", "yo sentía odio de mi misma", "los chavales siguen ejerciendo violencia. Yo no he podido borrar los antecedentes hasta 2023", estos y otros muchos testimonios más en 'Proyecto Sistiaga: Latin Queen' el lunes a las 23.00 horas, en Cuatro.