Iker Jiménez se pronuncia tras la polémica en torno a la última visita de Juan Soto Ivars

Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana compartiendo con los ‘milenarios’ la euforia que le produce presentar ‘Horizonte’ de manera diaria en Cuatro y recuerda que su intención no era pasar el programa a un formato diario, sin embargo, con el paso de los días, ha descubierto que es algo que le llena profesionalmente.

No depende de él que los espectadores estén de su lado, pero sí depende de él el trabajo que le pone él junto con todo el equipo y por ello se muestra contento: “La gente demanda no postureo, y es cierto, como dicen los expertos, que una cosa es la verdad pública y otra la publicada”.

Iker cree que, en medio de todas las corrientes del pensamiento que hay, el público “es muy inteligente y le chirrían cosas. Hay un director de cine que hablaba de lo difícil que es hacer cine aun teniendo éxito porque hay una serie de raíles, parámetros férreos, establecidos, de los cuales es difícil salirse”.

“¿Quiénes los establecen? No lo sé, pero los que mandan, en la cultura audiovisual, no les gusta algunas cosas. En otros tiempos, la valentía se estilaba más. Ahora, esa especie de zanja que son muy establecidas y a ver quién es el guapo que se salta eso. Este director decía que era increíble lo que se decía cine adentro y lo que luego se hacía cine afuera, que era increíble la presión de grupos, plataformas, actores…

… si tú tenías unas corrientes ideológicas que no son las de la mayoría, una forma de pensar que no es la de la mayoría, pues ibas a tener muchos problemas, por eso nos sorprende ver obras de los 80 y 90 y decimos ‘esto no se podría ahora hacer’ me ha sorprendido que este director de cine hable de la hipocresía profunda. Y esto es una corriente que no solo es del cine”.

Iker Jiménez defiende a Juan Soto Ivars: “Le acusan de lo que él no ha dicho”

Al hilo de esto, Iker Jiménez ha querido reflexionar sobre la última polémica en torno a Juan Soto Ivars, quien presentó su libro la semana pasada en el programa: “Cuando viene Juan Soto Ivars y cuenta lo de su libro y se monta un gran lío, es normal. Pero él decía que, en el ámbito que ha estado investigando, de violencia de género, que no es que la niegue, como dice algún idiota y algún malintencionado, en absoluto Soto Ivars niega la violencia de género, y lo dice bien claro, solo que se fija en otros aspectos que están en el tabú, en la negrura…

… Y claro, enseguida los que van en la corriente continua le acusan diciendo lo que él no ha dicho, en ningún momento. Se espanta así a los disidentes, diciendo mentiras, diciendo que ‘tú niegas no sé qué’ para que tú no investigues y no indagues. Recuerdo cuando hablamos con una doctora que hablaba de los problemas que tenían miles de personas muy jóvenes que se arrepentían del cambio de sexo, nos querían aniquilar, siempre en las redes, a Soto Ivars y a mí… Tú puedes estar de acuerdo o no, pero es que lo que no quieren es que ni se cuente”.

Iker cree que “cuando el público ve que hay gente que hay cosas que no quieren que ni se cuenten pero que a ellos sí les interesa como sociedad, se produce esa especie de cortocircuito”. La reflexión completa de Iker Jiménez, en el vídeo.