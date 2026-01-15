Cuarto Milenio 15 ENE 2026 - 20:32h.

Este domingo, a las 21:15 horas, en Cuatro: ¿te lo vas a perder?

'Cuarto Milenio' abordará -de la mano de Iker Jiménez- en el próximo programa que emitirá en Cuatro todo lo que hay detrás de 'la Mataviejas', la asesina de ancianas de A Coruña, también conocida como 'Reme'. ¿Te lo vas a perder? Este domingo, a las 21:15 horas, en Cuatro.

Una "asesina errante" que se ve beneficiada por un sistema que le da permisos. Y en "esos permisos parece que actúa". Toda la investagación con todos los detalles, el domingo, a las 21:15 horas, en 'Cuarto Milenio'.