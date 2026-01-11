Cuarto Milenio 11 ENE 2026 - 23:30h.

El Efecto Aha es uno de los fenómenos más estudiados en la psicología de la creatividad y la resolución de problemas

La ciencia y el arte están conjuntamente investigando lo que se denomina como Efecto Aha. Y es que, antes de los bisontes de Altamira, antes del eureka de Arquímedes y nates también de La flauta mágica de Mozart, ya existía el Efecto Aha. El doctor Gaona y Juan Valderrama aportan detalles e información desde la parte científica y artística junto a Iker Jiménez en ‘La nave del misterio’.

El doctor Gaona lo define como “instante súbito que tienen los artistas, pero también el común de los mortales, a través del cual, un inside, una mirada hacia adentro, la información se reorganiza de manera de manera súbita y, de repente, afloja como si fuera una burbuja en un estanque una idea, una inspiración, una cuestión relacionada con la composición de una letra”. Pero este efecto también tiene que ver con la ciencia.

Características del Efecto Aha:

surge sin aviso, tras un periodo de bloqueo

va acompañado de alegría, alivio o entusiasmo

facilita la consolidación de aprendizaje

implica reorganizar la información de forma novedosa

marca el paso de lo implícito a lo explícito

La investigación de Juan Valderrama sobre el Efecto Aha

Por su parte, Juan Valderrama reflexiona sobre la inspiración, la cual considera “un misterio asombroso”, algo con lo que coinciden muchos de sus compañeros. Además, se pregunta si los artistas son emisores o receptores de algún tipo de energía o llama que enciende el alma. Lleva a cabo un proyecto al darse cuenta de que hay denominador común en muchas obras y artistas, lo cual detalla.

Comenzó a escribir un libro que se titula ‘Cómo nace una canción’ para entender cómo nacieron algunas canciones: “Muchos tienen muchas cosas en común. En casi todos hablan del trabajo, pero no saben explicar de donde les viene eso”, explica y da algunos ejemplos concretos de artistas y canciones para apoyar su investigación: destaca la epifanía que tuvo El Arrebato para componer el Himno del Sevilla.