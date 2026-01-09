El domingo, a las 21:15
'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (04/01/26)
Iker Jiménez abordará este domingo junto a su equipo el que ha sido uno de los hechos históricos más importantes de los últimos años. La Sagrada Familia de Barcelona ya luce la cruz y lo hace 144 años después de que se pusiera la primera piedra.
A las 21:15 de este domingo, el presentador reunirá a varios expertos en el plató de ‘Cuarto Milenio’ para hablar sobre este acontecimiento y podremos acceder al interior de este lugar emblemático para entender todo el mapa simbólico, sagrado y esotérico.