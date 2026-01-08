Claudia Montes ha entrado en directo en 'En boca de todos' para hablar de José Luis Ábalos

Claudia Montes, miss Asturias y examiga de José Luis Ábalos, ha intervenido en directo en ‘En boca de todos’ y ha hablado de que Fernando Grande-Marlaska pudo estar involucrado en alguna de las tramas del exministro de Transportes: “Yo sé que está metido, supuestamente, en el tema de las mascarillas”, apuntaba ella.

Al escuchar esas palabras Sarah Santaolalla no ha tardado en reaccionar: “No creo que Marlaska haya trincado”, decía ella. Unas palabras a las que la modelo ha respondido diciendo: “No pongas la mano en el fuego, que igual te quemas”. A partir de ahí, entre ambas se ha desatado un debate de lo más encendido.

La colaboradora de ‘En boca de todos’ ha defendido su postura y no ha dudado en lanzar un zasca a la examiga de Ábalos: “No me gusta ni el que roba ni el que se beneficia del que roba y lo ha enchufado”. “La enchufada eres tú”, decía Claudia Montes, haciendo alusión al trabajo de la tertuliana en la televisión pública.

“¿Yo tengo que aguantar eso de una señora que se ha beneficiado de una corrupción? Esto me pasa por rebajarme a unos barros en los que no tengo que entrar”, decía Sarah Santaolalla. “Yo he renunciado a dos plazas públicas de funcionaria y ti estás en TVE ganando dinero de todos los españoles”, decía la miss Asturias.

Al escuchar esas palabras, la tertuliana política no se ha quedado callada y ha contestado con contundencia: “No puede ser que una indocumentada se siente a buscar su minuto televisivo y que yo tenga que aguantar ataques como analista (..) A mí no me ha enchufado ni Dios en mi vida (..) Mientras tu hacías no sé qué, yo estaba estudiando y trabajando”.