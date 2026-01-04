El preocupante mapa mundial de los asesinos en serie: dos de cada tres están en Estados Unidos

Cuarto Milenio 04 ENE 2026 - 22:45h.

El analista de datos Nicolás Rodríguez y el psiquiatra José Miguel Gaona visitan 'Cuarto milenio' para analizar con ayuda de la IA los últimos datos sobre asesinatos seriales

En los últimos meses se ha producido en Estados Unidos, concretamente en los famosos bayous de Houston, el hallazgo de 24 cadáveres. La naturaleza de los crímenes y la falta de sospechosos han llevado a las autoridades a plantearse la posibilidad de que exista en la zona un nuevo asesino en serie.

Y esto no es algo novedoso en los Estados Unidos. El país norteamericano concentra alrededor de las dos terceras partes de todos los asesinos en serie registrados en el mundo en los últimos 122 años. Para analizar este y otros aspectos de los crímenes seriales visitan la nave del misterio el analista de datos Nicolás Rodríguez y el psiquiatra forense José Miguel Gaona.

El espeluznante mapa mundi de los asesinatos en serie

Nicolás Rodríguez y José Miguel Gaona se han servido de la IA para analizar los datos que arrojan los crímenes de las últimas décadas. Al echar un vistazo al mapa mundial de los asesinatos en serie apreciamos que casi dos de cada tres asesinos seriales están en Estados Unidos.

Para el doctor Gaona esto podría tener una explicación sencilla: "Los estadounidenses tienen mejores métodos de estudio y protocolos con los que detectan a este tipo de criminales. En Europa, lo hemos hablado mucho los forenses, seguramente haya asesinos itinerantes que salen de su país a matar y después regresan al propio y se mimetizan en la sociedad".

Para Nicolás Rodríguez es llamativo que tras Estados Unidos el país con mayor número de asesinos seriales sea en Reino Unido, además del sorprendente número de asesinos en serie registrados en nuestro país: "En España hay registrados 28 asesinos en serie, pero lo que me llama la atención es que el segundo país con mayor número de asesinos seriales está aquí, en Europa, y es Reino Unido. Hay que tener en cuenta que no es fácil identificar los patrones que tienen que seguir estos asesinos para considerárseles seriales, cada vez es más complicado cogerles porque los asesinos, al igual que los demás ciudadanos, ven series y documentales sobre crímenes".

El periodo más oscuro de la historia

Rodríguez y Gaona también han analizado la evolución de los asesinos en serie a lo largo de las décadas y el resultado es sorprendente. El periodo entre 1970 y 2009 fue especialmente oscuro, ya que el 75% de los asesinos en serie se registraron en esas décadas. Pero las estadísticas revelan que la década de 1980 fue la más letal, con 840 asesinos en serie y más de 3.000 víctimas mortales.

El tabú de los asesinos en serie en España

¿Por qué desconocíamos que España destaca en este tenebroso mapa mundial de asesinos en serie? José Miguel Gaona tiene una explicación: "Esto siempre ha sido un tema tabú en nuestro país porque hablar de asesinos en serio supone un fracaso de las fuerzas de seguridad del país".