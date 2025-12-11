Logo de cuatrocuatro
Áreas desconocidas y habitaciones secretas, 'Cuarto milenio' analiza el proyecto 'Scanpyramids': el domingo a las 21:15h, en Cuatro

  • El domingo 14 de diciembre a las 21:15h

  • Todo sobre el proyecto de las pirámides de Egipto

Iker Jiménez se sumerge de lleno en las pirámides de Egipto e investiga a fondo en 'Cuarto milenio' el proyecto 'Scanpyramids'. Informes científicos muy recientes, áreas desconocidas y habitaciones secretas, todo eso y mucho más, el domingo en un nuevo programa.

No te pierdas el domingo 14 de diciembre el nuevo programa de 'Cuarto milenio', a las 21:15h, en Cuatro.

