Áreas desconocidas y habitaciones secretas, 'Cuarto milenio' analiza el proyecto 'Scanpyramids': el domingo a las 21:15h, en Cuatro
El domingo 14 de diciembre a las 21:15h
Todo sobre el proyecto de las pirámides de Egipto
Iker Jiménez se sumerge de lleno en las pirámides de Egipto e investiga a fondo en 'Cuarto milenio' el proyecto 'Scanpyramids'. Informes científicos muy recientes, áreas desconocidas y habitaciones secretas, todo eso y mucho más, el domingo en un nuevo programa.
No te pierdas el domingo 14 de diciembre el nuevo programa de 'Cuarto milenio', a las 21:15h, en Cuatro.