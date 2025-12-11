Cuarto Milenio 11 DIC 2025 - 16:04h.

El domingo 14 de diciembre a las 21:15h

Todo sobre el proyecto de las pirámides de Egipto

Compartir







Iker Jiménez se sumerge de lleno en las pirámides de Egipto e investiga a fondo en 'Cuarto milenio' el proyecto 'Scanpyramids'. Informes científicos muy recientes, áreas desconocidas y habitaciones secretas, todo eso y mucho más, el domingo en un nuevo programa.

No te pierdas el domingo 14 de diciembre el nuevo programa de 'Cuarto milenio', a las 21:15h, en Cuatro.