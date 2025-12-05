Salud mental en el mundo del deporte, el miércoles en 'Callejeros': a las 23.00 horas en Cuatro

Callejeros 05 DIC 2025 - 11:10h.

El miércoles, 'Callejeros': a las 23.00 horas en Cuatro

La salud mental se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, especialmente para las personas que dedican su vida al deporte de alto rendimiento.

Han sido varios los deportistas de élite que han puesto sobre la mesa esta problemática y 'Callejeros' dedica este miércoles su nueva entrega a ahondar en el asunto. No te pierdas un nuevo programa del equipo de reporteros por excelencia, el miércoles a las 23.00 horas en Cuatro.