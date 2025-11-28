First Dates 28 NOV 2025 - 14:22h.

Solteros y solteras impresionarán a sus citas con sus mejores galas de andar por casa

El próximo jueves 4 de diciembre a las 21:45 horas, en Cuatro

'First dates' nunca deja de sorprendernos. El programa de citas más famoso de la televisión llega con un nuevo especial que nos dejará con la boca abierta. ¡Ya está aquí 'First dates: Pijama Party'!

Y es que, una simple conversación de almohada, puede terminar en un flechazo. De la mano de Carlos Sobera, nuevos solteros y solteras visitarán el restaurante del amor con sus mejores galas de andar por casa y con el objetivo de encontrar a su media naranja.

'First dates: Pijama Party', el jueves a las 21:45 horas, en Cuatro. ¡No te lo pierdas!