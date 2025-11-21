Safaris humanos en los Balcanes, ¿qué hay de cierto?: el domingo, en 'Cuarto milenio'

Cuarto Milenio 21 NOV 2025 - 15:31h.

El domingo a las 21.15 horas nueva entrega de la nave del misterio

Esta semana saltaba una noticia que dejaba a muchos helados. El titular hablaba de supuestos safaris humanos que se habrían llevado a cabo durante el sitio de Sarajevo de los 90. Concretamente se hablaba de supuestos viajes a los Balcanes en plena guerra por los que se habría pagado hasta 100.000 euros a cambio del "placer" de disparar a personas, una cifra que aumentaba si la víctima era un niño.

¿Pero qué de hay de cierto en todo esto? 'Cuarto milenio' se mete de lleno en el tema y analiza uno de los posibles instintos más oscuros del ser humano. No te pierdas una nueva cita con el misterio, el domingo a las 21.15 horas en Cuatro.