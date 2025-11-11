Callejeros 11 NOV 2025 - 12:04h.

El equipo del programa vive en primera persona cómo son sus guardias

El miércoles, a las 23:00 horas, en Cuatro

En la próxima entrega de 'Callejeros', el equipo del programa acompaña a diferentes grupos de bomberos y sanitarios en sus horas más complicadas.

Guardias en las que tienen que reaccionar en cuestión de segundos para salvar vidas, desplazamientos hacia los lugares donde más les necesitan e inlcuso operaciones en las que todo depende de ellos.

Todo esto y mucho más en 'Callejeros: De guardia', el miércoles a las 23:00 horas, en Cuatro.