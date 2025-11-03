Cómo prevenir problemas articulares en mascotas: guía completa

cuatro.com 03 NOV 2025 - 17:48h.

Anticiparse a los factores de riesgo será siempre mejor que tratar cuando ya ha aparecido el dolor. Ofrece un cuidado adecuado a la edad, peso, nivel de actividad y raza de tu mascota

Los animales con articulaciones fuertes disfrutan de mayor movilidad, mejor humor y menos riesgo de lesiones

Compartir







Las articulaciones son fundamentales para el movimiento y, de su cuidado depende la agilidad y bienestar de nuestras mascotas. El cuidado desde edades tempranas resulta imprescindible para la prevención de enfermedades asociadas que pueden limitar su calidad de vida, valga como ejemplo la osteoartritis, la displasia de cadera o la luxación rotuliana. La prevención, por tanto, es un factor clave. Anticiparse a los factores de riesgo será siempre mejor que tratar cuando ya ha aparecido el dolor. Si has decidido pasar a la acción, es importante saber que puedes prestar ayuda a tu perro o a tu gato, pero siempre deberás ofrecerle un cuidado adecuado a su edad, peso y nivel de actividad.

Factores de riesgo que incrementan el desgaste articular

Si te preocupa la salud de tu mascota, debes saber que existen algunas condiciones que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar problemas articulares. Aquí te listamos algunos:

PUEDE INTERESARTE Cómo prevenir problemas articulares en mascotas

Edad

Los animales senior son más propensos al desgaste del cartílago.

Genética

Algunas razas como el pastor alemán, el labrador retriever o el bulldog, tienen más predisposición a la displasia o a la artrosis.

Sobrepeso

El exceso de peso multiplica la presión sobre las articulaciones.

Crecimiento rápido

Esto sucede sobre todo en las razas grandes, un desarrollo acelerado sin el aporte nutricional correcto puede afectar al desarrollo óseo.

Sedentadismo o ejercicio en exceso

Mucho o poco ejercicio físico perjudican la salud articular de tu mascota. Los extremos nunca fueron buenos.

Traumatismos previos

Golpes, fracturas mal curadas... pueden generar lesiones crónicas.

La prevención según la etapa de la vida de nuestras mascotas

Independientemente de la edad del animal, siempre es buen momento para ponerse manos a la obra y no debemos abandonar, aunque nuestro perro, gato se encuentren ya en una edad avanzada. Toda acción tiene su reacción. Veamos pues, las diferentes etapas de la prevención que podemos poner en marcha:

Prevención temprana

Desde cachorro o gatito, una alimentación equilibrada y el control de desarrollo del crecimiento son esenciales para el correcto desarrollo del sistema músculo-esquelético.

Prevención activa

Cuando los animales son adultos, mantener una rutina de ejercicios moderada y constante ayuda a fortalecer los músculos que sostienen las articulaciones. Caminar, nadar o jugar con moderación estimula la movilidad sin generar impacto excesivo.

Prevención avanzada

En la etapa senior, el objetivo es conservar la funcionalidad y reducir el dolor. Aquí es clave la incorporación de los suplementos condoprotectores y revisiones veterinarias regulares para detectar signos tempranos de degeneración articular.

6 consejos clave para el día a día que ayudan a prevenir problemas articulares

Incorpora estos hábitos en la vida diaria de tu mascota y verás que todo suma:

Evita superficies resbaladizas y saltos bruscos Asegúrate de que tenga un lugar cómodo y acolchado para descansar Fomenta el movimiento, pero sin forzar: paseos cortos y frecuentes son mejore que esfuerzos intentos Mantén su peso dentro del rango ideal Ofrece una dieta rica en ácidos grasos omega-3, antioxidanes y proteínas de calidad, que ayudan a reducir la inflamación y regenerar tejidos. Controla la hidratación: una buena lubricación articular depende también de un nivel óptimo de agua.

Beneficios de la prevención articular

Una buena prevención no solo evita el dolor, sino que prolonga la vitalidad, la independencia y la felicidad de las mascotas. Los animales con articulaciones fuertes disfrutan de mayor movilidad, mejor humor y menos riesgo de lesiones. Además, los tutores reducen los costes veterinarios y los tratamientos prolongados a futuro.

Suplementos condroportectores para las articulaciones: ¿cuándo y cómo usarlos con carácter preventivo?

Omnicondro articulaciones ayuda a mantener la resistencia, elasticidad y flexibilidad de las articulaciones de perros y gatos, contribuyendo al bienestar de las mascotas en todas las etapas de la vida

La combinación de ingredientes activos como glucosamina, condroitina, extractos herbáceos naturales (Urtica & Harpago) apoyan la regeneración del cartílago y reducen la inflamación. Incorporar este tipo de productos, bajo la orientación del veterinario, puede marcar la diferencia en la calidad de vida del animal.

Beneficios de los condroprotectores en el control de las enfermedades articulares

Los condroprotectores son suplementos nutricionales diseñados para proteger, nutrir y regenerar el cartílago articular. Aunque no curan las enfermedades articulares, sí pueden ralentizar su progresión, reducir el dolor y mejorar la movilidad, especialmente cuando se administran de forma preventiva o en las fases iniciales.

Su acción se basa en el aporte de moléculas estructurales y protectoras que ayudan a mantener la integridad del cartílago y a controlar la inflamación.

En la Osteoartritis

Favorecen la regeneración del cartílago y reducen su degradación.

y reducen su degradación. Disminuyen la inflamación crónica del líquido sinovial.

del líquido sinovial. Contribuyen a mejorar la movilidad y reducir el dolor, lo que permite una mejor calidad de vida.

En la Displasia de cadera

Aportan nutrientes esenciales (como glucosamina y condroitina) que refuerzan las superficies articulares sometidas a fricción constante.

(como glucosamina y condroitina) que refuerzan las superficies articulares sometidas a fricción constante. Pueden retrasar la degeneración del cartílago asociada a la mala conformación de la articulación.

asociada a la mala conformación de la articulación. Favorecen la lubricación articular, reduciendo el roce y el malestar.

En la Displasia de codo

Ayudan a controlar la inflamación y a mantener la elasticidad articular .

y a . Favorecen la regeneración de los tejidos cartilaginosos dañados.

Mejoran la amplitud de movimiento, reduciendo la rigidez.

En la Luxación rotuliana

No corrigen la malformación, pero protegen el cartílago de la fricción anómala causada por la inestabilidad de la rótula.

de la fricción anómala causada por la inestabilidad de la rótula. Reducen la inflamación secundaria y ayudan a preservar la función articular .

. En casos leves o postquirúrgicos, aceleran la recuperación funcional.

Mecanismo de acción de los condroprotectores

Los ingredientes más comunes, como la glucosamina, condroitina, extratos herbaceos y antioxidantes, actúan de manera complementaria:

Glucosamina: estimula la formación de nuevos componentes del cartílago y reduce la inflamación.

estimula la formación de nuevos componentes del cartílago y reduce la inflamación. Condroitina: ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación del tejido cartilaginoso.

ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación del tejido cartilaginoso. Extratos herbáceos: ayudam a reducir lo processo inflamatório, mejorando la movilida por reducion del desconforto.

ayudam a reducir lo processo inflamatório, mejorando la movilida por reducion del desconforto. Antioxidantes (vitamina E, selenio, astaxantina): combaten el estrés oxidativo que acelera la degeneración articular.

Resultado esperado tras la administración de concroprotectores

El uso regular de condroprotectores, bajo supervisión veterinaria, puede:

- Mejorar la movilidad y la agilidad.

- Reducir la inflamación y el dolor articular.

- Disminuir la necesidad de analgésicos o antiinflamatorios a largo plazo.

- Retrasar la progresión de enfermedades degenerativas.

- Mejorar el bienestar general y la calidad de vida.

Recuerda que para prevenir problemas articulares en perros y gatos se requiere constancia, observación y una rutina de cuidados equilibrada. Una alimentación adecuada, controlar el peso de manera periódica, realizar ejercicio moderado y usar condroprotectores son las mejores herramientas para garantizar que nuestras mascotas sigan moviéndose con libertad y energía durate muchos años.

Omnicondro – bienestar y movimiento en cada paso.