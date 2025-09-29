Los fenómenos extraños que aterraron a una familia cordobesa: "La cama empezó a moverse sola"

Cuarto Milenio 29 SEP 2025 - 00:15h.

Gonzalo Pérez Sarró regresa a la nave del misterio para rescatar la aterradora historia de una familia: “Notaban que la casa les chupaba la energ�ía”

'El regreso', la historia real de cómo una familia vivió aterrorizada por increíbles sucesos paranormales

Compartir







En esta nueva temporada de ‘Cuarto milenio’ no podía faltar la sección de Gonzalo Pérez Sarró. ‘El archivero del miedo’ regresa a la nave del misterio y lo hace rescatando una historia que tuvo lugar en una grandísima casa de la sierra de Córdoba.

Construida en el año 1970 por el bisabuelo del protagonista de la historia, en este lugar sus habitantes han sufrido extraños fenómenos paranormales como objetos que se mueven o cambian de lugar sin que nadie los toque.

“En la familia siempre se habló de que se escuchaban ruidos extraños en la casa en lugares que estaban vacíos y que iban minando el ánimo de los miembros de la familia, especialmente la de los padres, que sentían un profundo decaimiento de ánimo cuando entraban en ella, concretamente hablaban de un espejo que por la noche, nada más acostarse, sentían como si les robase la energía”.

Pero no solo los padres oían ruidos extraños en la casa. Los hijos del matrimonio también notaron fenómenos extraños:

“El hermano mayor, una noche mientras dormían, empezó a notar cómo la cama del hermano pequeño se movía. Llegó hasta tal punto el movimiento de la cama que el niño tuvo que agarrarse a ella para no salir despedido”.