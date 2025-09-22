Cuarto Milenio 22 SEP 2025 - 00:45h.

Iker Jiménez reflexiona sobre las señales en 'El cierre' de esta semana

Iker Jiménez reflexiona en este ‘Cierre’ sobre las señales y confiesa que él siempre les ha hecho caso. Por ello cuenta que, cuando a los diez años de edad, abrió el libro de Pierre Delval ‘El gran libro de los OVNIS’ se encontró con algo que le hizo sentir que tendría que dedicar su vida al misterio.

Al abrir el libro por una página al azar, estaba leyendo informes policiales sobre avistamientos OVNIS en Francia y Bélgica y aparece un niño de diez años entre sus páginas como principal protagonista: si no llega a ser por eso “yo no me hubiera dedicado a esto ni estaría hoy sentado aquí”.

Y es que el hecho de que, en sus trescientas páginas, solo aparezca un niño justamente en la página que abrió él, le hizo pensar que era una señal: “Al final esto es un poco el efecto mariposa. Todo lo que estamos haciendo repercute en el Universo y genera reacciones”, añade el conductor de ‘La nave del misterio’.

Eso sí, Iker Jiménez entiende que cada uno debe darle a la señales la importancia que quiera para no vivir obsesionado con ellas y “la superstición puede resultar ser algo angustioso”. La reflexión completa de Iker, en el vídeo.