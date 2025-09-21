Cuarto Milenio 21 SEP 2025 - 23:15h.

Javier Pérez Campos ha traído hasta la nave del misterio un estudio único en el mundo: los fenómenos inexplicables del 11S

Iker Jiménez y Carmen Porter visitan el memorial del atentado: “Es demoledor”

Acaban de cumplirse 24 años del mayor atentado cometido en suelo norteamericano y que acabó en apenas minutos con la vida de miles de personas. El fatídico martes 11 de septiembre de 2001 pasó irremediablemente a los anales del terror al convertirse en un suceso que repercutió a nivel mundial y que planteó un sinfín de preguntas: ¿Estaban los ciudadanos de Occidente a salvo? ¿Eran fiables los servicios de Inteligencia?

Fenómenos extraños durante el 11S

Javier Pérez Campos ha traído hasta esta mesa sobre el legado del 11S el libro de una mujer que perdió a su marido en los atentados de las Torres Gemelas. Se trata de Bonnie McEneaney.

Esta mujer relata en su libro cómo su marido, desde algunos días antes del atentado, presentía que su final estaba cerca: “Presentía que iba a morir pronto”. Y es que lo que Bonnie ha hecho no es otra cosa que ponerse en contacto con muchos otros familiares con experiencias similares a la suya y redactar un estudio único en el mundo que recoge los mensajes, señales, visitas y premoniciones de los seres queridos que desaparecieron el 11S.

Javier Pérez Campos ha relatado en la nave del misterio algunos de estos testimonios, relatos que erizan la piel y que dejan constancia de los múltiples fenómenos paranormales que ocurrieron aquel fatídico martes y en los días previos.

Carmen e Iker visitan el memorial del 11S

Ubicado en pleno corazón de Manhattan, el memorial dedicado al 11S sobrecoge desde el segundo uno. Situado a 21 metros bajo tierra justo en el lugar donde estaban los cimientos de las dos Torres Gemelas.

Más de 10.000 objetos recogidos de entre los restos de las Torres Gemelas entre los que se pueden ver desde una escalera de hormigón, hasta una nota manchada de sangre pidiendo ayuda.