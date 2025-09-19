Aún no se ha contado todo sobre el '11-S': el domingo, en 'Cuarto milenio', el legado

Cuarto Milenio 19 SEP 2025 - 10:11h.

El domingo a las 21.15 horas en Cuatro, nueva entrega de 'Cuarto milenio'

Pese a que han pasado ya 24 años del atentado que dejó sin aliento al mundo, lo cierto es que no todo se ha contado sobre el fatídico 11-S. Este domingo, en una nueva entrega de 'Cuarto milenio', Iker Jiménez acompañado de expertos en la materia analizará los aspectos que aún no se han estudiado sobre aquel martes negro.

Acaba de surgir un estudio sobre lo misterioso y lo paranormal que sucedió durante el atentado y que la nave del misterio mostrará en 'El legado del 11-S'. El domingo a las 21.15 horas en Cuatro.