En qué consiste ‘Encrochat’, la estratégica aplicación con la que opera la Mocro Maffia

Antonio Pampliega llega con una nueva entrega de investigación a ‘Territorio Pampliega’ donde descubre todos los entresijos de la Macro Maffia, la banda criminal más peligrosa del momento; y lo hace de la mano de expertos en ciberseguridad como Selva Orejón.

Selva explica que “las organizaciones criminales, cuando est�án en un mismo lugar, utilizan comunicaciones que son lo más analógicas posibles, pero cuando hablamos de zonas con mucha distancia, entonces ahí empiezan a utilizar muchas veces teléfonos que en sí ya están cifrados. Esto quiere decir que, de punto a punto, la información no la puedes extraer de una manera rápida”.

¿Qué es el 'Encrochat'?

Sobre qué aplicaciones utilizan, Pampliega introduce en la conversación el ‘Encrochat’, donde 9 de cada 10 conversaciones se ha descubierto que están relacionadas con el tráfico de drogas. Por ello, el periodista pregunta a la experta cómo funciona este medio de punto a punto; a lo que ella responde que “tú puedes escoger si esos mensajes se autodestruyen una vez han sido leídos, como cuando en WhatsApp mandas una fotografía de una única vez y no te permite tampoco mandar según qué tipo de información y no hace falta que te des de alta con una compañía de teléfonos; ni con correo electrónico”.

Asimismo, Orejón asegura que, a través de ‘Encrochat’, pueden realizar llamadas, poder mandar mensajes en el caso de que entres en pánico. Tras esto, la experta le muestra a Pampliega la única imagen de la que disponen de esta app, donde se refleja todos los contactos que tienen usuario dentro de ella y todos recibieron un mensaje de emergencia.

A fin de comprender hasta dónde llega este medio, el periodista quiere conocer el uso del botón de emergencia; a lo que la experta explica que “tú puedes darle al botón de pánico para que, después de poner el pin, toda la información quede eliminada”.

Los teléfonos desechables

Otro de las herramientas que más utilizan estas bandas criminales son los teléfonos desechables, los cuales juegan un papel muy importante porque este tipo de dispositivos no tienen conexión a internet y son “muy rudimentarios”. De esta manera, las grandes mafias han retrocedido en el tiempo, dejando de lado tecnologías tales como “conductores del sonido”. De las cosas que sí hacen es “utilizar máquinas de ruido blanco” para que, si alguien trata de hacer una grabación, la frecuencia se interrumpe para que no se pueda escuchar con claridad.

Por otro lado, el periodista recuerda que se dio a conocer conversaciones de personas que se enviaban fotografías de las personas que habían asesinad, a lo que ella sobre esto comenta que “pasa continuamente. Algunas de estas imágenes acaban en grupos de Telegram y se utilizan para hacer Deep Fakes o para amenazar a personajes públicos”.

Sobre esta mensajería instantánea, Selva asegura que cualquier persona puede tener acceso a ella y que “han estado pensadas para que haya conversaciones más seguras y privadas, no para que lo hagan organizaciones criminales”.

Por último, la experta aclara que, pese a que los cuerpos de seguridad tienen cada vez más recursos, los “malos siempre van a tener más”.