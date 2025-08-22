Viajeros Cuatro 22 AGO 2025 - 13:23h.

Córdoba ha sido declarada en cuatro ocasiones Patrimonio de la Humanidad

'Viajeros Cuatro' se adentra en Córdoba y nos muestra lugares como su puente romano. Se trata de la única ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por cuatro motivos y nos adentramos en su cultura. Disfruta de este programa de estreno con el que acaba la temporada el miércoles 27 de agosto a las 22.50 h. en Cuatro.