cuatro.com 18 AGO 2025 - 16:05h.

Andrés Iniesta será el próximo invitado en el programa de Isabel Jiménez

Compartir







El próximo jueves en 'Mis raíces', Isabel Jiménez tendrá como protagonista a una persona que hizo gritar a la vez a toda España. Es Andrés Iniesta, autor del gol que dio a la Selección su primer Mundial en el año 2010.

No te pierdas su entrevista, el próximo jueves a las 22:50 h. en 'Mis raíces', el programa de entrevistas de Isabel Jiménez.