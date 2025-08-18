Avances
Andrés Iniesta, el jueves a las 22:50 h. en 'Mis raíces': "Es muy importante expresar, hablar y sacar cosas de dentro"
Andrés Iniesta será el próximo invitado en el programa de Isabel Jiménez
El próximo jueves en 'Mis raíces', Isabel Jiménez tendrá como protagonista a una persona que hizo gritar a la vez a toda España. Es Andrés Iniesta, autor del gol que dio a la Selección su primer Mundial en el año 2010.
