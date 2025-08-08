Avances
El ministro Carlos Cuerpo, en 'Mis Raíces', este jueves 14 de agosto a las 22.50 h. en Cuatro: "Mis padres han sido muy exigentes siempre"
Extremeño, familiar, alumno brillante y deportista: la entrevista más sincera de Carlos Cuerpo con Isabel Jiménez en 'Mis raíces'
Todos los programas de 'Mis Raíces', a la carta
El ministro Carlos Cuerpo se sincera en 'Mis Raíces' con Isabel Jiménez, que le acompaña en su día a día tanto a nivel personal como familiar. El jueves 14 de agosto a las 22.50 h. en Cuatro.
"Mis padres han sido muy exigentes siempre, esa es la verdad", decía Carlos Cuerpo a la periodista, que se sentaba a la mesa con toda la familia y decía a su madre: "Que tengas dos hijos, uno cirujano y otro ministro..."
Pero además, le acompaña en su día a día en sus compromisos profesionales: "¿Normalmente tienes una agenda como hoy?", le preguntaba; "horrible, quieres decir", respondía él.