cuatro.com 08 AGO 2025 - 16:35h.

Extremeño, familiar, alumno brillante y deportista: la entrevista más sincera de Carlos Cuerpo con Isabel Jiménez en 'Mis raíces'

Todos los programas de 'Mis Raíces', a la carta

Compartir







El ministro Carlos Cuerpo se sincera en 'Mis Raíces' con Isabel Jiménez, que le acompaña en su día a día tanto a nivel personal como familiar. El jueves 14 de agosto a las 22.50 h. en Cuatro.

"Mis padres han sido muy exigentes siempre, esa es la verdad", decía Carlos Cuerpo a la periodista, que se sentaba a la mesa con toda la familia y decía a su madre: "Que tengas dos hijos, uno cirujano y otro ministro..."

Pero además, le acompaña en su día a día en sus compromisos profesionales: "¿Normalmente tienes una agenda como hoy?", le preguntaba; "horrible, quieres decir", respondía él.