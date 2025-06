Cuarto Milenio 30 JUN 2025 - 00:30h.

Iker Jiménez reflexiona sobre la Inteligencia Artificial y las campañas de cancelación

Iker Jiménez reflexiona en este cierre sobre el avance que se está produciendo, día a adía, con la Inteligencia Artificial. El conductor de ‘La nave del misterio’ considera que cualquier persona va a poder hacer lo que quiera, pero… ¿cómo te podrás diferenciar del resto? Es aquí donde entra en escena ‘la marca personal’.

“Es increíble que tú puedas crear cosas para las que antes hacía falta mucho dinero y muchas personas. Estamos en el umbral en el que muchos negocios se den la vuelta como en una coctelera. Es imparable. ¿Qué nos queda a los que queremos seguir viviendo de lo que hacemos?”, se pregunta Iker.

El problema de la marca personal y la cancelación

La clave, insiste Iker, está en saber diferenciarse del resto, pero “aquí empiezan los problemas”. Cada uno tiene que hacer destacar su personalidad y el público se basará en esto a la hora de elegir a uno u otro. Pero hay otro problema, el de la cancelación, el de, al decir lo que piensas, tengas razón o no, te cancelen.

“Es un error brutal, por mucho que pese a los que no les gustas. Yo siempre he dicho ‘yo no he venido aquí a hacer amigos’. Se ha impuesto mucho el ‘no tengas problemas y llévate bien con todo el mundo’. Hay miedo a perder likes”, comenta Iker Jiménez en esta reflexión.

“Cuando el mundo se ha construido en una especie de burbuja donde, al que le va bien es porque no se lleva mal con nadie, es una soplapollez inmensa porque el público va a querer acabar con algo que es lo que es y a veces ser lo que uno es significa no llevarte bien y es por la naturaleza humana. Sería un gran erro llevarse bien con todo el mundo”. La reflexión completa, en el vídeo.