Descubre la divertida participación de Alma en ‘Lo sabe, no lo sabe’, la concursante del “ojo de loca nunca se equivoca”

Las risas más contagiosas de Xuso Jones: “Esto es oro”

Alma ha encandilado a Xuso Jones a primera vista con su americana fucsia y poco a poco con su arte y su gracia. Convencida de que tenía buen ojo para elegir a las personas “ojo de loca nunca se equivoca”, se ha atrevido a participar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ sin saber que iba a terminar encandilada hasta por el presentador.

Tras varios aciertos, Alma ha demostrado que su teoría parecía cierta, pero un fallo ha echado por tierra su divertida teoría. Eso sí, ha tenido claro que el ojo de loca se equivoca, pero la llamada que iba a hacer iba a ser la correcta porque su amiga era “más tonta que yo, es más tonta que pegar a un padre en Semana Santa”.

Xuso Jones no podía contener la risa y ha estallado al ver que Alma le tiraba los trastos a los miembros del equipo “y este enseñando los Calvin Klein blancos, me está poniendo loca”. Alma no se ha fijado solo en el equipo, también le ha dicho alguna que otra cosita, entre risas, a Xuso Jones.