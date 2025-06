Xuso Jones, enamorado de los mejores huevos rellenos de Parla

El presentador para la grabación para tomarse unos huevos rellenos espectaculares en una terracita

Xuso Jones estaba paseando por las calles de Parla en busca de concursantes para ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuando unos espectaculares huevos rellenos han llamado su atención. El equipo le ha recordado que estaban trabajando y que no se podía parar, pero el presentador no ha podido resistirse.

A Xuso Jones le encanta una tapita y un 'achilipu' fresquito, y más con estos calores, pero tenía que esperar a terminar la grabación para tomarse algo en una terracita que le ha llamado mucho la atención. Sin embargo, al ver que todos los clientes que estaban sentados en las mesas se habían tomado unos huevos rellenos, no se ha podido resistir “yo tengo que probar esos huevos rellenos”.

El presentador se ha plantado, se ha metido en el bar y ha pedido que le pusieran de tapita, los huevos rellenos. La tapa tenía una pinta espectacular y ha sido Nacho, nuestro cámara, el primero en querer probar los ya míticos huevos rellenos de Parla.

Antonio Yao, el cocinero y dueño del bar, ha salido a hablar con el presentador y le ha contado que no había otros huevos iguales en todo el mundo. Es una receta que el aprendió en un restaurante español en el que trabajo y que le ha llenado el suyo de gente. A Xuso le han encantado y le ha dado la enhorabuena en chino.