El presentador de ‘Lo sabe, no sabe’ no puede evitar hablar con una mujer con la cara llena de tatuajes ¡Descubre quién es Olga!

Compartir







Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe’ estaban tranquilamente haciendo unos autodefinidos a la sombrita por las calles de Parla cuando Olga, una mujer ha pasado por allí y captado toda la atención del presentador. Xuso ha alucinado con su look y ha tenido claro que una persona con esa luz tenía que ser su próxima concursante.

El presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se ha deslumbrado al ver a Olga a lo lejos y no ha dudado en llamarla y levantarse a conocerla “has pasado y me has deslumbrado”. Lo primero que ha querido saber Xuso Jones es cuántos piercings llevaba Olga en la cara y ella le ha confesado que había perdido la cuenta “más de 60”.

Xuso le ha ofrecido ser su nueva concursante y poder llegar a ganar hasta 50.000€ y Olga se ha frotado las manos y se ha lanzado a la piscina. Ha comenzado a jugar en ‘Lo sabe, no lo sabe’ con una pregunta muy facilita “¿Qué criatura legendaria se alimenta de sangre, tiene colmillos y no se refleja en el espejo?"